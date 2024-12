Estas son las 10 bandas de rock más tatuadas por sus fans: ¿está su favorita?

Los tatuajes son una forma de expresión popular en el mundo del rock, y si es un fanático del género, es muy probable que tenga uno que represente su amor por la música. A lo largo de los años, estos diseños se han convertido en una parte fundamental de la cultura rockera, simbolizando la conexión profunda con las bandas y sus sonidos.

En este sentido, un reciente estudio realizado por LLTattoo ha revelado cuáles son las bandas que más inspiran a los fanáticos a plasmar su pasión en la piel, con resultados que han sorprendido a muchos.

Estas son las 10 bandas de rock más tatuadas por sus fans

Pink Floyd, la legendaria banda británica, lidera la lista con una impresionante cantidad de búsquedas mensuales relacionadas con sus tatuajes, alcanzando un promedio de 13.000. El icónico prisma del álbum The Dark Side of the Moon se mantiene como uno de los diseños más populares, símbolo de la psicodelia y la innovación musical que caracteriza a la banda.

En el segundo puesto, encontramos a Guns N’ Roses, con 10.675 búsquedas mensuales. Su logo, que fusiona las pistolas con las rosas, sigue siendo un emblema atemporal del rock duro y el espíritu rebelde de la banda. Este diseño sigue siendo uno de los más solicitados por los fanáticos, reflejando la esencia de la banda californiana.

Sorprendentemente, el tercer lugar es para Rammstein, una banda alemana de metal industrial, que ha logrado superar a gigantes como Metallica y Linkin Park. Con más de 10.500 búsquedas mensuales, los seguidores de Rammstein demuestran que su devoción por la banda no tiene límites. El estilo visualmente impactante de sus espectáculos en vivo y su estética oscura se reflejan en los tatuajes, convirtiéndolos en una elección popular.

En cuanto a las otras bandas destacadas, Metallica ocupa el cuarto lugar con 9.367 búsquedas mensuales, mientras que Nirvana, con su legado grunge, alcanza el quinto puesto con 9.150 búsquedas. Linkin Park, una de las bandas más influyentes del nu-metal, sigue siendo popular, ubicándose en la sexta posición con 8.425 búsquedas mensuales.

Otros nombres importantes en la lista incluyen a Slipknot (7.900 búsquedas), una banda conocida por sus intensos shows en vivo y su estética extrema, y Twenty One Pilots (7.775 búsquedas), que ha ganado un enorme culto de seguidores en los últimos años. También encontramos a Iron Maiden (7.125 búsquedas) y Tool (6.200 búsquedas) en las posiciones restantes, bandas que siguen siendo muy relevantes en el mundo del rock y el metal.