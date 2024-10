Esta es la verdad detrás del video de supuesto hombre de 188 años; esta sería su edad real

En las últimas horas, en las diferentes redes sociales ha estado circulando un video en el que aparece un grupo de hombres rescatando a un anciano que, al parecer, llevaba años viviendo en una cueva en la India. En la publicación dicen que se trata de un hombre que tendría 188 años.

«Tengo 188 años y la muerte se ha olvidado de mí», fueron las palabras que el anciano le habría dicho a las autoridades cuando lo encontraron.

En poco tiempo, el video le dio la vuelta al mundo y ha generado gran conmoción entre los internautas, especialmente por el aparente estado de desnutrición en el que se encontraba el hombre.

Además de su estado de salud y aspecto físico, la avanzada edad del hombre llamó puntualmente la atención de los usuarios. La idea de que un hombre tuviera 188 años, casi dos siglos, en la actualidad no parecía muy creíble. Por lo cual, varios expertos se pusieron a la tarea de averiguar la verdadera identidad del anciano.

Vale recordar que el Récord Guinnes de la persona más longeva lo tiene Jeanne Louise Calment, una mujer que murió en 1997 cuando tenía 122 años y 164 días.

¿Quién es el hombre que asegura tener 188 años?

Luego de que el video y las imágenes del anciano se viralizaran en redes sociales, muchos se empezaron a preguntar por quién es el hombre y la verdadera edad de este. Además de las razones por las que estaría abandonado en una cueva en la India.

Ante las incógnitas, hubo quienes se dieron a la tarea de buscar la verdad detrás de la identidad de este hombre.

Según se conoció, se trataría de Siyaram Baba, un hombre muy reconocido en la región de India y considerado como uno de los más grandes sabios de Bangalore. De hecho, los ciudadanos suelen buscarlo para pedirle consejos

Además, también se supo que el hombre tiene un perfil en redes sociales en donde muestra cómo vive bajo la espiritualidad. Aunque el hombre fue rescatado de la cueva en aparente estado de desnutrición en sus publicaciones en redes se ve que el hombre tiene una casa y pasa sus días leyendo.

Hasta el momento, se desconoce la edad exacta del hombre, pero varios medios locales niegan que tenga 188 años y se especula que realmente tendría alrededor de 85 años.