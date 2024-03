Enrique Bunbury hará parte de la próxima edición del BIME en Bogotá

BIME anuncia las primeras pistas que marcarán el camino de su programación. Profesionales, artistas, estudiantes, instituciones, marcas y agentes de todo el mundo se darán cita entre el 8 y el 11 de mayo, convirtiendo la capital del país en catalizador de cambio para construir en conjunto el próximo capítulo de la industria musical.

La Universidad EAN será nuevamente la sede y hogar de un intenso calendario de actividades profesionales de BIME Pro, con paneles, talleres, master classes, espacios de networking, speed meetings y música en directo. Una programación, curada por diferentes agentes de la industria, que será inaugurada por el artista español Enrique Bunbury (ES), ícono del rock español, que tras encadenar cinco “sold outs” en sus conciertos en Latinoamérica en 2023, vuelve a Colombia para conversar con Leila Cobo (CO/US), directora ejecutiva de Billboard. También se suman artistas como la española Lola Índigo (ES), una de las artistas más destacadas del panorama musical actual, profesionales como Maykol Sánchez (US), director de música para Latinoamérica de Spotify; Luis Alfonso Londoño (CO) y Álvaro Osorio (CO), protagonistas incondicionales en el desarrollo de las carreras de sus hijos, Maluma y J Balvin, entre otros.

CONVERSACIONES QUE MARCARÁN LA HOJA DE RUTA DE LA INDUSTRIA MUSICAL

Con el objetivo de co-crear y anticiparse al futuro, voces referentes del sector conversarán entorno a las principales tendencias de la industria. La inteligencia artificial y la Data será uno de los temas candentes, con la participación de empresas como Flow GPT, o profesionales como Andreas Katsambas (US), director de Chartmetric.

Los géneros musicales también tendrán su protagonismo, Jorge Ilegal (ES), líder de la célebre banda española Ilegales, representará al punk; y el cantautor Danny Lux (MX), conversará en torno al impacto global del regional mexicano junto con otros profesionales. Contaremos también con una amplia representación de expertxs de la supervisión musical, como Jonathan Finegold (US), fundador de Fine Gold Music, quienes pondrán el foco en el presente y el futuro de la supervisión en el sector audiovisual; o marcas como Adidas originals, que analizará junto con otras voces del sector del marketing y la música, cómo establecer colaboraciones significativas entre la moda y la cultura musical.

Se hablará también de la sincronización, con artistas, editorxs y otrxs profesionales, desvelando las claves y oportunidades en el sector de los videojuegos; o de los nuevos modelos de negocio, centrados en las alternativas a las plataformas tradicionales y cómo generar estrategias gamificadas para construir audiencias en este nuevo escenario. BIME continúa la senda de colaboración iniciada en 2022 con el Ministerio de Cultura de España a través de Conexiones i, un itinerario de capacitación y apoyo a la internacionalización de empresas y profesionales de la música en el marco de la programación de BIME. Una programación construida por todo el ecosistema de la industria, en la que las instituciones y asociaciones también tendrán su espacio con debates como el de la gestión de los derechos de los artistas en el ámbito internacional, panel impulsado por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música (AIE), con la participación de Maritza Rojas Portal (PE), directora general de SONIEM; y Álvaro Hernández-Pinzón (ES), director de Negocio Global de AIE.