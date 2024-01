Archivado en: •

En redes sociales no para de sonar el nombre de Geraldine Fernández, una barranquillra que afirmó haber hecho miles de animaciones para ‘El niño y la garza’, película que recientemente ganó el Premio Globo de Oro a Mejor Película Animada. La colombiana se atribuyó créditos sobre la producción y hasta dijo haber conocido a Hayao Miyazaki, el famoso animador japonés.

Las revelaciones de la barranquillera hicieron que medios, tanto nacionales como internacionales, se contactaran con ella para que contara cómo fue su supuesta participación en ‘El niño y la garza’. Durante las entrevistas, Geraldine dijo haber trabajado en el Studio Ghibli e ilustrado más de 25.000 fotogramas para la película.

Como era de esperarse, sus afirmaciones no tardaron en volverse tendencia y, rapidamente, varios medios la tildaron como la “colombiana que habría conquistado el Globo de Oro”. Sin embargo, esta noticia no tardó en convertirse en polémica tras confirmarse que Geraldine no apareció en los créditos de la película.

Luego de la polémica revelación, se fueron conociendo otros detalles que poco a poco iban desmintiendo todas las afirmaciones que hizo en su momento Geraldine sobre su supuesta participación en ‘El niño y la garza’.

Finalmente, la barranquillera fue confrontada y en entrevista con diferentes medios reveló que hubo cosas en las que “exageró” y que solo trabajó en un “par de escenas” de ‘El niño y la garza’. Sin embargo, muchos creen que definitivamente Geraldine no estuvo ni cerca de hacer parte de la producción.

Jefe de Geraldine habló tras la polémica sobre ‘El niño y la garza’

En medio de la polémica que generó el caso, se conoció que Geraldine Fernández trabaja actualmente en Tecnoglass, una fábrica de vidrios. Incluso, Christian Daes, CEO de la empresa, fue uno de los primeros en salir a hablar sobre su alegría de tener a una empleada como Geraldine.

Sin embargo, cuando salió a la luz toda la verdad, el CEO de Tecnoglass salió a pedir disculpas publicamente por haber creído en las afirmaciónes de su empleada sobre su aparente participación en la producción de ‘El niño y la garza’.

“A mi me llegaron con la historia de geraldine y su éxito y yo me alegre por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional. Lastima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado mas a fondo antes de retuitear”, escribió Daes en su cuenta de X.

En medio de la pólemica, Geraldine ha concedido diferentes entrevistas y en una reciente transmisión de Twitch afirmó que, luego de lo sucedido, en Tecnoglass le habían pedido la carta de renuncia y que debía ir a recoger sus cosas.

“Allá soy del cargo de profesional en diseño y publicidad, soy…, era la mano derecha de la directora de comunicaciones; digo era porque con todo esto no me dio el tiempo para explicar y para recopilar todas las pruebas contundentes, y nada, mañana me toca ir a recoger los ‘chiros’ que tengo en mi escritorio”, dijo la mujer.

Ante las declaraciones de la supuesta despedida, Semana se contacó con Tecnoglass y allí le aclararon que Geraldine sigue vinculada a la empresa y su contrato está vigente. Por lo cual, lo dicho por la mujer sería otra de sus mentiras.

