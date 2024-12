El histórico logro de ‘Nevermind’ de Nirvana: entra en una exclusiva lista de álbumes

Más de 30 años después de su lanzamiento, Nevermind, el icónico álbum de Nirvana, continúa haciendo historia en la música. Este disco revolucionario, lanzado en 1991, sigue destacando por su increíble permanencia en el Billboard 200 de Estados Unidos.

Nevermind acaba de alcanzar un hito notable al convertirse en el noveno álbum de la historia en permanecer durante 700 semanas en esta prestigiosa lista. A pesar del paso del tiempo y los cambios constantes en la industria musical, la obra de Kurt Cobain sigue resonando entre generaciones.

El álbum debutó en el Billboard 200 poco después de su lanzamiento, en septiembre de 1991, y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. En enero de 1992, Nevermind alcanzó la cima de la lista, superando a grandes estrellas como Michael Jackson y su Dangerous, lo que consolidó aún más su éxito.

Desde entonces, ha mantenido una presencia destacada, apareciendo y desapareciendo de la lista a lo largo de las décadas. Actualmente, ocupa la posición número 120, justo por encima de Hybrid Theory de Linkin Park y cerca de la obra del rapero Metro Boomin, lo que demuestra su durabilidad en un mercado musical que cambia constantemente.

En una época en la que la industria musical se caracteriza por la fugacidad y la saturación de lanzamientos, un álbum como Nevermind sigue siendo relevante y exitoso. La longevidad de este trabajo, por encima incluso de artistas contemporáneos como Drake o The Weeknd, refleja su trascendencia cultural y su capacidad para mantenerse vigente a lo largo de las generaciones.

El hito que logró ‘Nevermind’

Este nuevo récord de 700 semanas en el Billboard 200 coloca a Nevermind junto a otros álbumes legendarios que han resistido la prueba del tiempo. Algunos de los discos que también han permanecido más de 700 semanas en la lista incluyen Legend: The Best of Bob Marley and The Wailers (865 semanas), Journey’s Greatest Hits (835 semanas), y Chronicle: The 20 Greatest Hits de Creedence Clearwater Revival (724 semanas).

Otros ejemplos de longevidad son Curtain Call: The Hits de Eminem (714 semanas) y Doo-Wops & Hooligans de Bruno Mars (706 semanas).