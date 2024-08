El detalle en honor a Luffy de One Piece que pocos notaron en presentación de Mari Sánchez

Archivado en: • • •

Luffy, protagonista de One Piece, es uno de los personajes más reconocidos en el mundo del anime. Su imagen se ha hecho sumamente popular, e incluso varios le han hecho homenajes en distintas citas de importancia, como lo han sido los Juegos Olímpicos.

Este 9 de agosto, Mari Leivis Sánchez, levantadora de pesas, consiguió la tercera medalla para Colombia. Después de una gran participación en el envíon de la competencia, la mujer nacida en Turbo, Antioquia, hizo historia.

Dicha conquista se convirtió en la tercera de la nación en estos Juegos Olímpicos de París 2024, luego de las conseguidas por Ángel Barajas, y Yeison López.

Sin embargo, algo poco visto en este gran logro, es que Sánchez hizo un guiño al anime y a todos sus fanáticos, al llevar una imagen de este reconocido personaje animado.

En uno de sus levantamientos, la cámara hizo un zoom hacia los pies de la atleta, donde se podía ver claramente que Sánchez llevaba unas medias con la imágen de Luffy.

De esta manera, varios fanáticos del anime aprovecharon para resaltar esto en redes sociales, e incluso para unirse a los festejos del triunfo de la colombiana.

Si bien este gesto es algo sumamente particular, Sánchez no ha sido la única en hacer este tipo de referencias, en unos Juegos Olímpicos que han estado repletos de muestras de cariño al anime y el manga.

Cabe recordar que al primer medallista olímpico colombiano de este 9 de agosto, Yeison López, lo apodan Goku, al igual que el protagonista de Dragon Ball Z.

Pero a estas curiosidades también se han sumado otros deportistas. Uno de ellos fue Noah Lyles, quien celebró con un Kamehameha, también de Dragon Ball e hizo una seña de Gojo de Jujutsu Kaisen.

The Fastest Man in the World Noah Lyles strikes ‘Gojo’s Domain Expansion Hand sign’ at Olympics

Jujutsu Kaisen X Olympics pic.twitter.com/pZP1gBPc0X

— Anime Daily (@Animedailyinfo) August 8, 2024