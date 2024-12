Dave Grohl reveló cuál es el álbum que todos deberían escuchar antes de morir

A lo largo de su trayectoria, Grohl se ha destacado por ser un gran conocedor y experto de la música. El líder de Foo Fighters siempre se ha caracterizado por ser un crítico respetado que aborda toda clase de temas en cuanto a la escena musical se trata.

Entre las múltiples opiniones de Dave Grohl, destaca la que alguna vez hizo sobre aquellos álbumes que, según él, tiene el poder de transformar la vida de quienes los escuchan. De hecho, el músico hizo parte de la creación de la lista publicada por NME en 2018, que recopiló los 100 discos de culto que “hay que escuchar antes de morir”.

El álbum que Dave Grohl recomienda antes de morir

En su contribución a la lista de NME, Dave Grohl eligió el álbum debut de los Bad Brains, conocido como The Yellow Tape o Attitude: The ROIR Sessions. Este disco, lanzado originalmente en formato casete por el sello ROIR el 5 de febrero de 1982, es considerado un hito del hardcore punk y una obra maestra que redefinió el género.

“Los álbumes de estudio de Bad Brains son geniales, pero para mí, ROIR, este bootleg no oficial, es lo más cercano a capturar su sonido en vivo en cinta”, expresó Grohl sobre el disco.

El impacto que tuvo la banda sobre Dave cuando él era joven fue determinante en su decisión de convertirse en músico.

“Yo vivía en DC a principios de los 80 y me metí en la escena hardcore, pero nadie me impresionó tanto como Bad Brains. Nunca he visto a una banda hacer algo ni siquiera cercano a lo que Bad Brains solía hacer en vivo. Estaban conectados de una manera que nunca había visto antes. Me hicieron decidir convertirme en músico, básicamente cambiaron mi vida y cambiaron la vida de todos los que los vieron”, explicó el líder de Foo Fighters.

El álbum captura la energía cruda y visceral de Bad Brains, una banda conocida por su velocidad vertiginosa, riffs contundentes y una gran intensidad tanto en el estudio como en el escenario. Su influencia no solo se limitó al hardcore punk, sino que también permeó en otros géneros, dejando una huella imborrable en la historia de la música.