¿Cuándo sale el FC 2025? Precio del juego y equipos colombianos que estarán

Uno de los principales videojuegos a nivel mundial es el de la FIFA, pues todos los aficionados al fútbol aprovechan para sumergirse en el mundo digital y vivir sus propios campeonatos. Esta saga, desarrollada por EA Sports, ha logrado capturar la esencia del «deporte rey» y por eso sus nuevos lanzamientos no pasan desapercibidos como el FC 2025, donde se verán equipos colombianos.

Desde sus inicios, el FIFA permite que los usuarios compitan con jugadores de todo el mundo, impactando la cultura gamer que les gusta experimentar y disfrutar del fútbol.

EA Sports FC 2025 es la última entrega de la popular franquicia de videojuegos de fútbol, sucesora de la saga FIFA. Se conoce que este juego ofrecerá una aventura más inmersiva y realista, con mejoras en la jugabilidad, gráficos y modos de juego.

Los jugadores pueden disfrutar de emocionantes partidos en línea y offline, construir sus propios equipos y sumergirse en modos de carrera como jugador o entrenador. Con una amplia variedad de licencias de equipos, ligas y jugadores de todo el mundo.

El FC 2025 estará disponible desde el próximo 27 de septiembre

