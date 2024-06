COPA AMÉRICA 2024: EN VIVO Colombia vs Costa Rica, siga aquí la transmisión del partido

Archivado en: • •

La CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024 continúa su rumbo para la Selección Colombia. Después de un destacado debut para los ‘cafeteros’ ante el combinado de Paraguay, los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren seguir su paso con el pie derecho.

En el calendario de Colombia, el siguiente escollo es la selección de Costa Rica, un combinado que puede presentar varias complicaciones, especialmente si se considera que vienen de empatar a 0 ante Brasil.

Más noticias: Colombia vs. Costa Rica: inteligencia artificial predice al ganador y da hasta el marcador

En esta ocasión, al igual que ante Paraguay, el Rock and Gol de Radioacktiva se une a ‘Los Impresentables’ de LOS40, para brindarle en vivo y en directo todo el entretenimiento a los espectadores en una jornada épica para el fútbol colombiano.

Finaliza el primer tiempo

Min 41 🟡

Tarjeta amarilla para Richard Ríos en Colombia

Min 31

¡Gooooool de Colombia!

Desde el punto penal, Luis Díaz marcó el primer tanto de la Selección.

🚨🇨🇴 GOAL | Colombia 1-0 Costa Rica | Luis Diaz

LUIS DIAZ HAS GIVEN COLOMBIA THE LEAD!pic.twitter.com/Ov53Up9Itj

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 28, 2024