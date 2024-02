Bryan Cranston quiere dejar atrás a ‘Breaking Bad’; esto dijo a sus fanáticos

El 29 de septiembre de 2013 se estrenó ‘Felina’, el último capítulo de ‘Breaking Bad’ una de las series más importantes en la historia de la televisión y estrenada en 2008; y tan solo dos años después se estrenó el primer capítulo del spin-off de la serie ‘Better Call Saul!’, que también terminó siendo un éxito en audiencia.

Esto, sumado a la película de 2019 ‘El camino: una película de Breaking Bad’, además de sketches y anuncios en importantes eventos como el Super Bowl, ha generado que, aun después de 10 años de estrenado el último episodio de la serie original, esta siga haciendo parte del día a día de las personas.

Aunque los fanáticos de la serie disfrutan de los productos que se construyan alrededor de la historia de Walter White, interpretado por Bryan Cranston, y Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, al parecer Cranston está preparado para dejar la serie atrás.

¿Qué dijo Bryan Cranston?

Cranstone dio las declaraciones durante una entrevista con Entertainment Tonight Cranston, donde habló sobre el final de ‘Better Call Saul!’, y sugirió que está llegando el momento de dejar ir las historias relacionadas con la franquicia de Breaking Bad.

“Todo debería llegar a su fin. Todo es cíclico, nuestras vidas son cíclicas. Las estaciones, los árboles, todo. Entonces, está bien tener un principio, un desarrollo y un final, y luego dejarlo ir. Estoy orgulloso de lo que hicimos”, aseguró Cranston en la entrevista.

¿Nueva historia alrededor de Breaking Bad?

Si bien Cranston dio su versión sobre lo que espera que pase con las historias alrededor de Breaking Bad, hace algunos meses Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y de ‘Better Call Saul!’, habló con la revista Variety sobre la posibilidad de que nacieran nuevos productos audiovisuales alrededor de esta historia.

“Para ser brutalmente honesto, si me dan una paliza con este próximo programa y el siguiente y nadie quiere verlo y todos quieren Breaking Bad, ¡quién sabe! Tal vez veamos más claro nuestro camino para hacer algo en el futuro, pero lo que me gustaría es dejarlo así. Me pregunto si hay más historias que contar. Es el trabajo de mi vida, será lo primero que se grabe en lápida y no podría estar más orgulloso de ello. Y en cierto modo me pregunto si hay más historias que contar, pero no quiero dar palos de ciego”.

A pesar de las declaraciones de Gilligan, hace poco se conoció un rumor sobre la creación de un spin off de la precuela, sobre la vida del narcotraficante Gustavo Fring, interpretado por Giancarlo Esposito.

Incluso, dio declaraciones a Entertainment Weekly: “Como actor he querido explorar la vida anterior de Gus: su vida en Chile, todas esas cosas. Hay un anhelo en mí, y sigo volviendo al Rise of Gus. Encaja en el rompecabezas, y pudimos ver de dónde venía y tal vez explorar más quién es realmente debajo de la máscara”.

Si bien hasta el momento no se ha confirmado ningún producto con base en esta historia, sin duda los fanáticos disfrutarían de una nueva entrega.

