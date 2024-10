Balón de Oro 2024: hora y dónde ver EN VIVO desde Colombia la gala de premiación

Este lunes 28 de octubre se celebrará la gala de premiación del Balón de Oro 2024 en el Teatro de Chatelet en París, Francia. La revista francesa France Football reconocerá al mejor y a la mejor futbolista de la temporada en una ceremonia que también entregará otros premios como el trofeo Kopa y el Yashin.

El brasileño Vinícius Jr. (Real Madrid) se perfila como uno de los grandes favoritos para ser el sucesor de Lionel Messi como ganador del importante premio deportivo. Asimismo, por el lado femenino, la española Aitana Bonmatí (Barcelona) sería la posible ganadora del Balón de Oro.

Esta sería la primera vez que Vinícius Júnior alcance el gran honor de llevarse el Balón de Oro, mientras que la futbolista Bonmatí ya fue la ganadora del premio el año pasado y esta sería la oportunidad para revalidar su título como la mejor del mundo.

El delantero brasileño estaría cerca de su primer Balón de Oro luego de una temporada impecable en la que anotó 26 goles y tuvo 12 asistencia en 49 partidos. Asimismo, Vinícius Jr. fue parte de la victoria en la Champions League y en la Liga española.

