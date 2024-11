Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 18; ya hay seis clasificados

Este fin de semana, se vivió una nueva jornada del Fútbol Profesional Colombiano en el que todos los 20 equipos participantes tuvieron que enfrentarse con sus respectivos contrincantes. La fecha 18 de la Liga BetPlay 2024-ll inició con los partidos entre Bucaramanga vs. Fortaleza y Patriota vs. Tolima y terminó con los encuentros entre Once Caldas vs. Junior y América vs. Santa Fe.

Luego de que se disputaron los diez partidos de la jornada 18, solo resta esperar a la última fecha para conocer a los ocho equipos que clasificarán a los cuadrangulares semifinales de la Liga. Hasta el momento, ya hay seis clubes que aseguraron su presencia en la próxima etapa del campeonato.

Las dos últimas casillas se definirán en la decimonovena y última jornada de la fase de todos contra todos de la Liga. Los resultados de estos partidos serán claves para conocer a los equipos que se pelearán por el trofeo y por sumar una estrella más a sus escudos.

La gran mayoría de partidos de la fecha 18 quedaron empatados, dejando a varios de los equipos con la misma cantidad de puntos. Sin embargo, hubo marcadores sorpresa como la victoria de Bucaramanga al Fortaleza (1-0) y la de Patriotas a Deportes Tolima, también por la mínima diferencia.

Por su parte, el encuentro entre Millonarios y Deportivo Pereira terminó sin goles y el clásico antioqueño entre Nacional y Medellín también finalizó empatado, pero con un marcador de 1-1. Junior y Once Caldas también empataron (0-0).

Tabla de posiciones de la Liga tras fecha 18

Culminada la fecha 18 de la Liga BetPlay, solo resta conocer los resultados de la jornada 19 para definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales. Hasta el momento, Santa Fe, América, Millonarios, Nacional, Tolima y Once Caldas son los seis equipos que ya aseguraron su paso a la siguiente etapa del campeonato.

El próximo jueves 14 de noviembre, se disputarán los diez partidos de la fecha 19 de la Liga de forma simultánea a las 7:00 p.m. Terminados los encuentros, se conocerán quiénes se llevarán los últimos dos cupos para los cuadrangulares.

Hasta el momento, la tabla de posiciones de la Liga está así: