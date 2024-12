Este 29 de diciembre, se llevó a cabo una nueva jornada de la Premier League en la que los clubes de fútbol inglés se enfrentaron en busca de sumar más puntos. Los partidos de la fecha 19 de este domingo terminaron con varios resultados entre los que se destacó la goleada del Liverpool de Luis Díaz al West Ham.

La jornada 19 de la Premier League inició con la victoria del Manchester City frente al Leicester City con un marcador de 0-2. Asimismo, el Nottingham Forest también salió vencedor de su encuentro frente al Everton (0-2).

Por su parte, el partido del Crystal Palace frente al Southampton finalizó con la victoria de ‘Las Águilas’ con un marcador de 2-1. Luego, fue el turno para el Tottenham y Wolves quienes quedaron empatados (2-2). El encuentro entre el Fulham y el Bournemouth también quedó 2-2.

Terminados estos cinco encuentros, llegó el turno para el Liverpool de Luis Díaz. En esta oportunidad, los Reds se enfrentaron al West Ham en el estadio Olímpico de Londres, en donde el club del jugador guajiro venció por mucho al equipo local con un marcador de 0-5.

Luis Diaz has now scored his 8th goal of the season! 👏

That’s his joint-best return in a Premier League season, having also scored 8 in 2023-24 😮#WHULIV pic.twitter.com/4Bmpt6b4mq

— Premier League (@premierleague) December 29, 2024