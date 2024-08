Así puede donar en la ‘vaca’ para la educación de la hija de Javier Acosta: paso a paso

En los últimos días, la historia de Javier Acosta, el hincha de Millonarios que se someterá a la eutanasia debido a diversos problemas de salud el próximo viernes 30 de agosto ha conmovido al país entero.

Este joven se hizo viral recientemente, luego de que decidiera contar su historia antes de “partir de este mundo”, como él mismo dijo. En medio de ese live, Javier reveló cómo su vida cambió desde hace nueve años, cuando tuvo un accidente de tránsito.

«Todo esto comenzó hace 9 años cuando quedé en silla de ruedas, en el viaje a Tuluá, cuando quedé en silla de ruedas y de ahí se desprendió todo esto… hace 5 años hice un viaje a Melgar y me metí a piscina, debido a eso se me pegó una bacteria… llegué a Bogotá y en 5 días se me hizo una llaga», explicó.