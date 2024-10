Agenda de Crunchyroll en el SOFA 2024: proyecciones en exclusiva y episodios finales

El Salón del Ocio y la FAntasía, también llamado SOFA, es un evento que reúne a los amantes de los videojuegos, la ciencia ficción, los juegos de rol y estrategia, el cómic, la literatura fantástica, ​ el manga, el anime y el cosplay, entre otros, en Bogotá. En el que se puede disfrutar de ferias, muestras, torneos, exhibiciones, charlas, juegos y actividades, alrededor de sus pasiones y pasatiempos.

La edición 2024 tendrá lugar del 10 al 14 de octubre en Corferias, ubicado en la carrera 37 N. 24-67, se puede llegar al lugar por medio de transporte público o vehículo particular. El primer día el SOFA abrirá sus puertas desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. El viernes, sábado y domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m, y el lunes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Programación de Crunchyroll en el SOFA 2024

Crunchyroll es una plataforma de streaming especializada en anime, que ha ganado reconocimiento a nivel global por su variedad y oferta exclusiva de contenido. Por su popularidad, tendrá una agenda especial para amantes del anime en Bogotá durante el SOFA.

Viernes 11 de octubre

Estreno mundial del primer episodio de To Be Hero X – 5:00 p.m.

Sábado 12 de octubre

Anuncios de la plataforma de streaming, junto a Diego Sierra Gil “Patán” y La Orio con Papitas. – 3:00 p.m.

Proyección del nuevo episodio de After-school – 4:30 p.m.

Watch Party – Transmisión del final de la temporada 7 de My Hero Academia

Domingo 13 de octubre

Proyección de los primeros tres episodios de la segunda temporada de BLUE LOCK – 1:00 p.m.

Lunes 14 de octubre

Proyección de Rurouni Kenshin -Kyoto Disturbance-, episodios 1 y 2. Los asistentes recibirán un póster exclusivo. – 1:00 p.m.

Proyección del nuevo episodio de DAN DA DAN – 3:00 p.m.

Proyección del episodio final de DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION – 3:30 p.m.

De igual manera, Crunchyroll tendrá un stand ubicado en el Pabellón 4A, en la entrada del arco. Donde podrán vivir experiencias sobre sus series favoritas.

