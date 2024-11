¡Adiós, vaquero! Así fue el conmovedor discurso de Rafa Nadal tras retirarse del tenis

Rafa Nadal se despidió del tenis profesional luego de una extensa carrera en la que se convirtió en una leyenda del deporte. A lo largo de 23 años, el tenista español consolidó una exitosa carrera en la que se hizo acreedor de infinidad de títulos y premios que lo catalogaron como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Después de varios años dedicados al tenis, Rafael Nadal se despidió de la raqueta en el que fue su último partido profesional. Este martes, en Málaga, el deportista se enfrentó a Países Bajos como parte de los cuartos de final de la Copa Davis.

Tras un arduo partido entre España y Países Bajos, la selección de Rafael Nadal terminó perdiendo el encuentro, lo que se tradujo en el último partido del tenista y su adiós definitivo de las canchas de tenis.

Aunque la victoria se la llevó Países Bajos, terminado el partido, se le rindió un homenaje a Rafa Nadal. Los más de 10 mil espectadores que se encontraban en el Mantín Carpena despidieron al ídolo del tenis y escucharon el emotivo discurso con el que el español le dijo adiós al tenis.

El discurso de despedida de Rafa Nadal

Rafa Nadal entregó más de 20 años de su vida a su carrera como tenista. Durante este tiempo, el deportista español se hizo acreedor de 92 títulos ATP, 22 Grand Slam (14 de ellos en Roland Garros), dos oros olímpicos, cinco Copa Davis y sus 36 Masters 1.000.

Terminado el partido ante Países Bajos, Rafael Nadal dio un emotivo discurso de unos diez minutos con el que conmocionó a todos los asistentes y demás seguidores del tenista.

Aquí lo que fue el discurso de Nadal tras su retiro del tenis profesional.

«La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar el tenis, pero el cuerpo no quiere jugar más y hay que aceptar la situación. Me siento un super privilegiado de hacer de una de mis aficiones mi carrera y con una carrera mucho más larga de lo que me habría imaginado», inició diciendo el tenista.

«Doy gracias a la vida por todo. Mi familia, mi equipo, mis amigos. No da para personalizar porque es difícil y me voy a olvidar de alguien. Han sido una parte inolvidable de mi día a día durante todos estos años. Soy una persona que cree en la continuidad, creo en mantener a la gente que quiere y que hace que tu vida sea mejor cerca de ti. He mantenido a mi familia cercana. Sin ustedes nada de todo esto habría sido posible. Y lo digo de corazón. Soy una persona que cree en la continuidad y por eso he intentado mantener el equipo y hacer pocos cambios para tener una relación personal que va más allá de la carrera profesional», expresó Nadal.

«Quiero agradecer a todos los que en algún momento han estado a mi lado: a la Federación, a mis sponsors, estoy increíblemente agradecido por la confianza. No me quiero olvidar de los medios de comunicación, han estado conmigo, acompañándome y contando lo que ha sido mi historia en muchos lugares del mundo. Quiero agradecerles por cómo me han tratado. Me he sentido muy bien tratado por ustedes. Han sido parte de mi historia«, agradeció el español.

«A toda la industria del deporte, que hacen que este deporte siga en la cima del mundo y sea un deporte global, los animo a continuar con el camino que llevan tanto tiempo ejerciendo. Espero seguir siendo un buen embajador del tenis. Lo que he intentado es ser buena persona y espero que así lo hayan percibido. Me voy de este mundo del tenis profesional habiendo encontrado muchos amigos en el camino y tanta gente a la que agradecería. Es difícil acordarme de todos. Me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado deportivo y personal. Muchísimas gracias por todo», dijo el ahora extenista español.

«Y me quiero despedir diciendo mis últimas palabras a mi familia, agradeciendo que no me ha fallado nunca. Han estado en los momentos en que las cosas parecían imposibles, me han mantenido con los pies en el suelo cuando las cosas iban bien. Sé que viene un proceso, no sé si difícil, pero de adaptación, y estoy tranquilo porque creo que te he recibido una educación que me permite encarar lo que viene con tranquilidad, con la satisfacción personal de haber hecho todo lo que he podido hasta el final. Estoy tranquilo porque tengo a una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que hago. Muchísimas gracias«, concluyó Nadal.