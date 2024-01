Actor de ‘Pandillas, Guerra y Paz’ reveló que se le apareció la Virgen de Fátima

Julio Sánchez Cóccaro interpretó al padre Manolo en ‘Pandillas, Guerra y Paz’ y el actor hizo una revelación que llamó la atención de muchas personas. En una reciente entrevista habló sobre cómo sucedió esto.

El actor habló con el programa ‘Lo Sé Todo’ y dio detalles sobre una situación que vivió cuando estuvo mal de salud. Según comentó, se le apareció la Virgen de Fátima en el hospital.

Julio Cóccaro dijo que cuando estaba en el hospital se le hizo una aparición la Virgen de Fátima. Según comentó, la vio como una figura brillante que no caminaba, sino que flotaba y le tocó el pecho.

“Estaba durmiendo profundamente cuando yo abrí los ojos y veo una figura brillante, brillante. Es una mujer con una corona y flota, no camina, flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira directamente a los ojos y mentalmente me dice, todo va a estar bien”, dijo.

El actor había hablado en el pasado sobre una situación bastante difícil que vivió en el pasado, cuando estuvo hospitalizado. En el Show de Susso aseguró que hace unos años le había dado neumonía língula y la situación se salió de las manos.

Julio Sánchez Cóccaro dijo que, en esa ocasión, lo aislaron y tuvo unos días en los que estuvo entre la vida y la muerte. Inclusive, comentó que ya a su familia no la estaban dejando entrar a verlo.

“Estaba muy mal, no dejaban entrar a la familia ya. Ese día, a las 3 de la mañana, abrí los ojos y vi una mujer de blanco con una corona. Esa mujer flotaba, levitaba, se acercó por el lado derecho, me puso las manos en el pecho, me miró, retiró las manos, se fue otra vez a los pies de la cama y me quedé dormido”, dijo.

Sobre la supuesta aparición de la Virgen, el actor comentó que, pensó que solamente se trataba de un sueño que tuvo. Sin embargo, ese mismo día tuvo una recuperación milagrosa y le dieron salida a las 4 horas.

Después de eso, el actor se dio cuenta que su esposa tenía una imagen de la Virgen de Fátima en el cuarto de su habitación. Ahí se dio cuenta que la mujer que se le apareció era ella.

“Yo no sabía quién se me había aparecido, pero mi esposa es muy religiosa y en la puerta del cuarto de nosotros había una Virgen de Fátima. Un día, después de la recuperación, estaba acostado, la vi y le dije a mi esposa que ella era la que estaba allá, en la clínica. Realmente fui beneficiado de una sanación”, aseguró en el programa.