¿Y qué culpa tiene el Twingo? Defienden al automóvil de la canción de Shakira con Bizarrap

Este 11 de enero, Shakira y el productor argentino Bizarrap estallaron las redes sociales y se convirtieron en tendencia tras lanzar la canción ‘BZRP Music Session #53’, pues su letra se convirtió en una lista de ‘indirectas muy directas’ por parte de la barranquillera hacía su expareja Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía.

La canción, que dura 3.33 minutos, fue calificada por muchos fanáticos de Shakira como una ‘tiradera’ en contra del futbolista, quien le habría sido infiel con una joven de 23 años, motivo que llevó a la expareja a terminar con su relación de más de 10 años que dejó a dos hijos de por medio.

Después de su ruptura, la artista se ha encargado de ‘monetizar su tusa’, tal como lo dijo en dicho tema, pues las últimas canciones de Shakira, donde habla de su exrelación, como ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’ se han convertido en éxitos rotundos.

Los mejores memes de Shakira contra Gerard Piqué en su nueva canción con Bizarrap

Sin embargo, estas dos canciones no habían sido tan directas como esta última que lanzó junto al productor argentino, pues en esta no se guardó nada y dejó una que otra indirecta que fue imposible no relacionar con Piqué y Chía.

Frases como “Yo solo hago música, perdón que te salpique”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”, “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, se convirtieron en tendencia en redes generando todo tipo de comentarios.

Una de ellas y, tal vez, la que más ha generado reacciones en redes es esta última en la que compara un vehículo de alta gama como el Ferrari con uno, considerado de clase media, como el Renault Twingo.

Defienden al Twingo de la canción de Shakira y Bizarrap

Esta comparación causó que millones de personas salieran en defensa de esta edición de automóviles que, para muchos, se ha convertido en un vehículo de fácil acceso por su precio y economía.

Por lo cual, los memes y reacciones a favor del Twingo no tardaron en llegar, pues a escasos minutos de que el tema de Shakira y Bizarrap saliera al aire, la palabra de dicha versión de la marca Renault se convirtió en tendencia en Twitter, superando incluso a la misma Shakira.

De 'Me enamoré' a 'Monotonía': Shakira y su fuerte mensaje a Gerard Piqué

De hecho, uno de los videos que más empezó a circular en redes, después de la comparación de la cantante, fue uno en el que se ve a un carro marca Renault Twingo chocar fuertemente contra un Ferrari.

Twingo vs Ferrari …#twingo

Gracias a la persona que lo encontró 🤣🤣 pic.twitter.com/YaGAFAsWs5 — Leonardo Moscoso (@ELleoccs) January 12, 2023

Por otro lado, los memes y burlas sobre esta frase de la canción de Shakira y Bizarrap no se hicieron esperar, entre ellos, los que se preguntaban por la culpabilidad del Twingo en la tusa de la barranquillera.

¿Alguien quiere pensar en el Twingo? pic.twitter.com/ijtlEV45GU — El de las empanadas!!! (@SuEmpanadologo) January 12, 2023

El Twingo después de oír el tema de Shakira y Bizarap pic.twitter.com/woN6sRPI0y — Víctor Medina (@nanutria) January 12, 2023

Los que tienen Twingo despertándose hoy: pic.twitter.com/S37vkWIhHv — Daniel Ibarra-Andrade (@d_ibarra) January 12, 2023

Los Twingo luego de escuchar a Shakira: pic.twitter.com/OUypavmGou — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) January 12, 2023

El twingo cuando ve a Shakira cruzando la calle pic.twitter.com/2ilGwkM96O — Gabo Ruiz (@EsGaboruiz) January 12, 2023