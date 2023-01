Video: Vigilante de una morgue pasó susto al ver la bolsa de un cadáver moverse

Archivado en: •

En definitiva, de todos los trabajos existentes en el mundo, ser vigilante de una morgue es uno de los menos apetecidos, y es que, ¿quién quiere ser el encargado de resguardar los cuerpos sin vida de tantas personas a altas horas de la noche?

Probablemente al estar en uno de estos lugares, sea recurrente escuchar cosas extrañas, pues el contexto escalofriante da pie para ser susceptible ante cualquier mínima anomalía que se pueda presentar en el lugar, por lo que los encargados de vigilar el área en las noches tienen uno de los roles más difíciles.

Así lo pudimos ver en un reciente video que se volvió viral en redes sociales, donde un vigilante se encontraba haciendo vigía en un deposito de cadáveres, cuando notó que algo extraño sucedía.

Una de las bolsas en las que son resguardados los cadáveres se movió, precisamente cuando el guardia se acercó a la bandeja donde se encontraba el ‘cuerpo’, a lo que él, evidentemente entró en pánico, pero hubo una particularidad: se trataba de su compañero jugándole una broma.

La broma casi hace infartar al vigilante

Resulta que su compañero se había metido en una de las bolsas que había en el lugar para sorprenderlo con una cámara escondida que documentó los hechos.

Y allí esperó a su víctima hasta que llegó el momento de ‘pegarle el susto’, donde además del brinco, lo más icónico de la grabación fue el grito que se le salió, pues todo se desarrolló como si de una película de comedia se tratara.

Finalmente el autor de la broma no dudó en echarse a reír al ver la reacción de su amigo, mientras que él, sin pensarlo se abalanzó a darle un par de golpes a su compañero por el susto.

La grabación, compartida por @no_lo_esperabas no tardó en volverse viral, recibiendo un sinfín de comentarios por parte de los internautas.

“Trabajando ahí yo no me asusto, me muero”, “Por qué se ríe tan fuerte, va a despertar a la gente que esta ahí.”, “Lo vi que venía con intenciones amorosas”, “Bueno si moría del susto le hacían la autopsia ahí no más”, “Si No era Diabético, ya lo es”, “Le volvió el alma al cuerpo”, “Jamás me acostaría en una camilla de esas”, fueron algunas de las respuestas.

¿Tú que hubiéras hecho? Mira el video aquí: