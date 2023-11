«Un pequeño combate»: Pelea de enanos boxeadores se hace viral en redes

Archivado en: •

Diariamente, son cientos de historias las que se apoderan de la plataforma china TikTok, esto por cuenta de los clips que comparten los usuarios en esta red social, los cuales no pasan desapercibidos entre los internautas y, por el contrario, varios de ellos se hacen virales.

Justamente, por medio de la red social mencionada se conoció un video que le está dando la vuelta al mundo por el viral suceso. Un usuario identificado como @fightinglab, fue el encargado de compartir el inusual evento que tuvo lugar aparentemente en Estados Unidos.

En el clip se puede observar una pelea de enanos que ha sido llevada a otro nivel, pues no hay una igualdad clara en cuanto a las condiciones de los boxeadores, aún se desconoce si se trata de una pelea profesional o es meramente boxeo de aficionados.

No obstante, allí se puede ver una justa pelea en las que los golpes y la técnica no hicieron falta. Al final, el boxeador apodado como ‘Mini Myke Tyson’ se llevó la victoria, lo que causó la indignación de los internautas, quienes no le pareció justo. Esto abrió todo un debate en los comentarios de la publicación

Así reaccionaron los internautas

Como era de esperarse, el suceso no pasó desapercibido en la plataforma china, pues en apenas un día de publicado supera los 27 millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios al respecto, algunos de ellos demuestran el humor negro de los internautas.

“Emparejamientos en Clash Royal:”, “A esa edad son tremendos”, “Ganó el funko pop de Mike Tyson”, “Solo golpes bajos”, “Se paran del suelo como yo paraba mis monos de pequeño ajaja”, “el de guantes blancos tiene ventaja”, “Un pequeño combate 😯”, “estan descalificados lo 2 , no se permiten golpes bajos”, fueron algunas de las reacciones de los internautas en los comentarios del video viral.

