Twitch tiene cambios que le podrían interesar: aceptará contenido sexual

Twitch es una de las plataformas que más relevancia ha tenido en los últimos meses, en esta son bastante populares los contenidos de gamers y también de diferentes temas. La compañía anunció unos cambios en sus políticas sobre contenido sexual y etiquetas de clasificación de contenido.

La plataforma informó que estos cambios que hicieron en las políticas lo van a hacer porque entre los usuarios había muchas dudas sobre lo que se podía hacer y lo que no. Aseguraron que eran muchos los comentarios que recibieron por lo que decidieron anunciar nuevas medidas.

«Hemos recibido comentarios constantes de los streamers de que nuestras políticas actuales sobre contenido sexual son confusas y que puede ser difícil saber cómo se interpretará su contenido en función de estas políticas», dijo Angela Hession, vicepresidenta global de Confianza y Seguridad de Twitch.

Con los cambios que la aplicación plantea se tienen dos objetivos con lo que van a simplificar las políticas de contenido sexual. Además también se realizará una actualización de los criterios que se recomiendan en el inicio de la página.

¿Cómo fueron los cambios?

En la explicación que hace Twitch sobre el cambio en sus políticas aseguraron era porque estaban separadas y por eso se eliminaron partes de la política de contenido sexualmente sugerente.

Lo que explicaron es que las políticas de contenido sexualmente sugerente se parecían mucho al lenguaje de las pautas de clasificación de contenido.

Lo que pasaba era que, según la plataforma, estas pautas no explicaban qué contenido necesitaba etiqueta de temas sexuales no era lo suficientemente distintas a las del lenguaje de la Política de contenido sexualmente sugerente y por eso las personas no las entendían.

«Creemos que el etiquetado preciso del contenido es clave para ayudar a los espectadores a obtener la experiencia que esperan y ahora que podemos habilitar el etiquetado apropiado del contenido sexual mediante CCL, creemos que algunas de las restricciones de nuestras políticas anteriores ya no son necesarias«, dijeron en la plataforma.

La plataforma también dijo cuáles son las recomendaciones. En principio, se están actualizando los criterios de las páginas de inicio. Las secuencias están etiquetadas como drogas, intoxicación o también el uso excesivo del tabaco.

Por eso, las representaciones violentas y gráficas, de juego o también los temas sexuales yo no se van a poder incluir en los estantes de recomendaciones de la página.

También aclararon que las transmisiones etiquetadas con juegos clasificados para adultos y malas palaras no estarán afectadas por la actualización.