“Todavía lo odio”: Travis Barker revela detalles sobre su miedo a volar en avión

Blink-182 tuvo que cancelar unos shows luego de que a Travis Barker le diera COVID. El artista se refirió a esto y también reveló que tuvo otra enfermedad cuando le diagnosticaron el coronavirus.

Travis Barker decidió compartir un par de cosas con todos los seguidores que tiene en redes sociales. El baterista, en primer lugar, habló con del miedo que todavía tiene de volar en avión.

Recordemos que, Travis Barker sobrevivió a un accidente luego de que un avión despegara. Lo que sucedió fue que, hubo pérdida de presión y los neumáticos del vehículo se estallaron cuando iba a despegar.

Luego de eso, cuando se abortó el despegue, el avión se desvió por el extremo de la pista, se estrelló contra una valla y estalló. El baterista se quemó el 65% del cuerpo y por mucho tiempo tuvo miedo de subirse a un avión.

El baterista ahora puede subirse a aviones y poco a poco ha hablado sobre la superación de este miedo. Sin embargo, aseguró que aún odia hacerlo, pues es algo que asocia a la muerte.

“Todavía odio volar. Amo ir de tour y toca música, pero desafortunadamente asoció viajar y volar con la muerte. Soy fuerte y nada me puede alejar de vivir mi vida”, escribió.

I still hate flying. I love touring and playing music but I unfortunately associate traveling and flying with death. I am strong and nothing can keep me from living life though 💪

— Travis Barker (@travisbarker) September 29, 2023