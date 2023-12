Teófilo Gutiérrez sale a defenderse tras ser acusado de cometer actos indebidos en partido

En las últimas horas, se conoció que la Dimayor, la máxima autoridad del fútbol en Colombia suspendió e impuso una multa al jugador Teófilo Gutiérrez, delantero del Deportivo Cali, debido a que presuntamente el barranquillero se habría sobrepasado con una mujer en el partido entre su club y el Deportes Tolima, el pasado sábado.

De acuerdo con lo expresado en la resolución del Comité Disciplinario de la Dimayor, el comisario de campo denunció que el jugador le había tocado la nalga a una mujer que era parte del cuerpo de logística del estadio mientras se encontraba entrando a la boca del túnel inflable luego de que el primer tiempo terminara.

El hecho conocido ha generado la indignación de internautas en redes sociales y como era de esperar, del mismo conjunto azucareros, quien en un comunicado mostró su total “rechazo” por lo conocido e indicó que iniciará una investigación para dictaminar culpas, que de ser encontrado como responsable de lo que se le acusa, Gutiérrez podría tener una fuerte sanción dentro del club.

De igual forma, el club también indicó al interior de su comunicado que es “absolutamente respetuoso del derecho fundamental al debido proceso”, por lo que el jugador de 38 años ahora tiene derecho a defenderse teniendo “legítima defensa y presunción de inocencia”.

Por su parte, el delantero del cuadro azucarero también aprovechó para difundir un comunicado en la noche del pasado 30 de noviembre para tratar de limpiar su nombre. Allí aseguró qué:

“Es importante para mí decirle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, indicó.