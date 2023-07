Tenga cuidado: esta es la nueva y creíble modalidad de robo en Bogotá

La inseguridad continúa en Colombia y a diario muchos ciudadanos se quejan por el miedo que tienen a que los roben. En las últimas horas, se volvió tendencia un video en el que se muestra una nueva modalidad de robo que están implementando.

¿Cómo están robando?

En el video, se puede ver que un hombre hace la denuncia de una carta que le llegó, que es supuestamente del Distrito. En la grabación que compartió, explica que le dicen que debe una suma de dinero y tiene que responder en menos de 48 horas.

Según comentó el hombre, esta carta tenía la advertencia de que era urgente y cuando la abrió, tenía el logo de la Alcaldía, lo cual la había ver bastante creyente y es un factor por el que pueden llegar a caer varias personas.

El hombre de la denuncia no creyó en el contenido de la carta y aseguró se intento comunicar con la Alcaldía y aunque no le contestaron, fue a una de las sedes y allí le dijeron que no era un comunicado oficial.

“Me informan que esto es falso, apenas la niña cogió la carta me dijo – No eso es falso, no le ponga atención a eso, es para robarlo – Imagínense, con logo de la Alcaldía, a color, firmado, mire esto”, dice el hombre.

El hombre manifiesta con tono de indignación lo que le comunicaron para advertir a muchos ciudadanos que pudieron caer en este tipo de estafas. Además, porque en la carta daban un número al que debían comunicarse y también una cuenta para depositar ahí dinero.