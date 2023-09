Starfield llega a Xbox y aquí le entregamos códigos de Game Pass: ganar es muy fácil

Después de varios meses de espera, por fin ‘Starfield’ llegó al catálogo de Xobox, convirtiéndose en uno de los títulos más llamativos de Game Pass en septiembre del 2023.

Bethesda Game Studios anunció este gran título, los mismos desarroladores de videojuegos como The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout 4, lo que de entrada nos promete una jugabilidad permisiva dentro de un entorno épico donde los viajes serán los protagonistas.

Pero la sorpresas con este lanzamiento no paran ahí, pues ‘Starfield’ incluyó dentro de su setlist a Imagine Dragons, agrupación que dejó su cuota musical con ‘Children of the Sky’, canción que se podrá escuchar en la ambientación de este título de Xbox.

¿En cuáles consolas estará disponible ‘Starfield’?

Este título estará disponible para PC, Xbox Series X|S y Game Pass, donde los fieles de Microsoft podrán disfrutar de ‘Starfield’ dentro del catálogo de juegos de Xbox. Desde su esperado lanzamiento, programado para este 6 de septiembre, ‘Starfield’ alcanzó el millón de jugadores, superando hasta el momento las expectativas con tan solo un par de horas de haberse estrenado.

«Corre el año 2330. La humanidad se ha aventurado más allá de nuestro sistema solar para asentarse en planetas nuevos y vivir como un pueblo espacial. Te unirás a Constelación, el último grupo de exploradores espaciales en busca de raros artefactos por toda la galaxia, y viajaréis por la vasta extensión del espacio en el juego más grande y ambicioso de Bethesda Game Studios»., describe Starfield en su sitio oficial.

¿Cómo puedo ganar mi Game Pass?

Solo debe dejar sus datos en el formulario que encuentra aquí abajo y responder las breves preguntas. ¡Buena suerte!

¿Cuándo anuncian ganadores?

El próximo lunes 11 de septiembre a las 6:00 p.m. en nuestra canal de Twitch daremos nombres de quienes serán los p´roximos en no despegarse de la Xbox por varios meses.