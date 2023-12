Barranquilla está viviendo toda una fiesta por la décima estrella del equipo y las celebraciones están siendo por todo lo alto. Además de eso, para que la alegría siga el alcalde Jaime Pumarejo declaró día cívico.

Luego del triunfo desde el punto penal del Junior, las calles de Barranquilla se llenaron de hinchas que estaban manifestando su felicidad por el equipo. Muchas personas resaltaron el aumento de nivel que tuvo el ‘tiburón’, porque no estaba dentro de los favoritos de muchas personas.

Por eso, luego del triunfo, muchas personas decidieron celebrar por todo lo alto y por eso la decisión del mandatario llenó de felicidad a los hinchas.

Día cívico en Barranquilla

Jaime Pumarejo anunció que, por el triunfo del Junior, todos los ciudadanos podrán vivir un día cívico. Aseguró que, es una forma en que los hinchas puedan celebrar el triunfo junto a los jugadores.

Recordemos que el partido de vuelta de la final se jugó en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot por lo que el alcalde aseguró que era una medida para que los hinchas celebraran con los jugadores la décima estrella.

“Mañana en la ‘Ventana de Campeones’ en conjunto con Tecnoglass, vamos a recibir al Junior por todo lo alto. En ese símbolo el Junior va a festejar por lo alto la décima estrella”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Además, para garantizar la seguridad en la ciudad, la Policía Metropolitana está adelantando operativos. Se estima que al menos 700 uniformados estarán focalizados en 31 puntos, esto con objetivo de que se garantice la convivencia de las personas.

Día cívico para recibir al tiburón en la @VentanaDeCamp_ 🦈 pic.twitter.com/YgZH1LJgj2 — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) December 14, 2023

Carlos Bacca lloró

Carlos Bacca explotó en llanto durante una entrevista con Win Sports, en esta le contó a la periodista todos los obstáculos que tuvo que superar para poder llegar a levantar la copa el pasado miércoles. Pues, el jugador no sabía si iba a volver al campo de juego, luego de todas las lesiones que había sufrido.

Pero, también habló de lo complejo que fue vivir todo eso, junto a la pérdida de su madre. “Nadie sabe lo que he vivido: he perdido a mi madre y me vine tarde porque ella me quería ver jugar. En el cielo está contenta, ¡esto es para ti, mi vieja, te amo!”, dijo entre lágrimas el jugador colombiano.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

El video del deportista llorando se hizo viral en pocos segundos, donde muchos hablaron sobre los sentimientos que tenía en ese momento y el retiro del jugador, que cada vez está más cerca.

La charla de Carlos Bacca después del título. pic.twitter.com/GjILQQGb7D — Facultad de Podridas Artes del Atlántico (@FacuVol3) December 14, 2023

«Mi madre me decía que quería verme goleador y campeón en Junior, no le cumplí porque está en el cielo y no me ha visto… Pasé momentos duros que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia”, afirmó Bacca.