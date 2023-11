Salón de la Fama del Rock & Roll: Nuevos integrantes y cómo ver el evento

Archivado en: •

En la lista del salón de la fama del Rock & Roll aparecen los nombres de varios de los grandes iconos del género en el mundo. Este es un reconocimiento que se hace cada año con el fin de rendir un homenaje a todos aquellos que han dejado un legado en las generaciones y cambiaron la historia de la música.

La edición 38 de este evento se va a transmitir en vivo por medio de la plataforma de streaming Disney+ desde las 7:00 p.m. este viernes tres de noviembre del 2023. Además, quienes no puedan verlo en ese momento, van a tener disponible el live stream en la aplicación cuando finalice la ceremonia.

El comité de selección del salón de la fama realizó la votación general y aunque varios grandes se quedaron por fuera, los seleccionados también son grandes artistas en la industria de la música en el género Rock.

Se trata de los artistas Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine y The Spinners, DJ Kool Herc y Link Wray por su influencia en el mundo de la música y Chaka Khan, Al Kooper, Bernie Taupin.

