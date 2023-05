Roger Waters anuncia concierto en Bogotá: fecha oficial y lugar del evento

Roger Waters regresa a Bogotá en el marco de su tour llamado ‘Pink Floyd’s Roger Waters This is Not a Drill’, el cual aterriza en nuestro país para ver de nuevo a la mente creativa de la música de Pink Floyd, una de las agrupaciones más legendarias del rock and roll.

Presentando canciones de The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You were Here y Animals, Roger Waters aterriza en Colombia para presentar su gira de despedida.

¿Cuándo es el concierto de Roger Waters en Bogotá?

El ex-integrante de Pink Floyd ya programó su fecha en Bogotá, destinada para el próximo 5 de diciembre, justo para ir cerrando el segundo semestre de conciertos en la capital del país.

¿Dónde es el concierto de Roger Waters?

El venue elegido para el concierto de Waters es el Coliseo Live, escenario que ha albergado a miles de fanáticos de la música y le ha dado la bienvenida a artistas musicales de talla mundial.

Roger Waters: This Is Not A Drill – Fechas de la gira Sudamericana 2023

24/10/23 Brasilia, Brazil Arena BRB

28/10/23 Rio de Janeiro, Brazil Engenhao Stadium

01/11/23 Porto Alegre, Brazil Beira Rio Stadium

04/11/23 Curitiba, Brazil Arena Da Baixada

08/11/23 Belo Horizonte, Brazil – Mineirão Stadium

11/11/23 Sao Paulo, Brazil Allianz Parque

17/11/23 Montevideo, Uruguay – Estadio Centenario

21/11/23 Buenos Aires, Argentina – River Plate Stadium

22/11/23 Buenos Aires, Argentina – River Plate Stadium

25/11/23 Santiago, Chile – Monumental Stadium

26/11/23 Santiago, Chile – Monumental Stadium

29/11/23 Lima, Perú – Estadio Nacional

02/12/23 San José, Costa Rica – National Stadium

05/12/23 Bogotá, Colombia – Coliseo Live

09/12/23 Quito, Ecuador – Atahualpa Stadium