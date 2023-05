Muere Tina Turner, considerada la ‘Reina del Rock’, a los 83 años

El mundo del rock está de luto tras la noticia de la muerte de Tina Turner, a los 83 años, quien es conocida como la ‘Reina del Rock’. La noticia fue anunciada publicamente por uno de sus representantes.

A través de la cuenta oficial de la cantante estadounidense se confirmó la noticia con un emotivo mensaje en el que recordaron la importancia que tuvo Turner para el rock en el mundo.

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho«, se lee en la publicación en redes junto a una fotografía a blanco y negro de la ‘Reina del Rock’.

Según confirmó su representante, Turner falleció en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras batallar contra una larga enfermedad. «Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir», señala el comunicado del portavoz de la artista.

La cantante, conocida como la ‘Reina del Rock ‘n’ Roll’ ganó seis premios Grammy en la década de 1980. Asimismo, logró ubicar una docena de canciones en el Top 40 mundial, incluyendo Typical Male, The Best, Private Dancer y Better Be Good to Me.

La cantante comenzó su carrera en la década de 1950 y revolucionó el género del rock consolidándose como una de las principales y mayores componentes del rock.