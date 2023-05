Luchador de la UFC ‘boleteó’ a su esposa y expuso públicamente infidelidad

Archivado en: •

El reconocido luchador de la UFC, Tim Elliott, generó gran revuelo en redes sociales y no precisamente por contundentes golpes en el ring, sino por cuenta de un escándalo de infidelidad en su matrimonio que él mismo destapó.

El pasado 12 de mayo, el luchador de 36 años, compartió por medio de cuenta de Twitter una foto del día de su boda con la que expuso a su esposa contando públicamente que la mujer le fue infiel.

En la foto, aparece su esposa, Gina Mazany, un amigo y colega de Elliot y su pequeña hija. Según contó el luchador, la imagen se capturó en el momento en que la mujer le leía sus votos a su hija.

La estrella de la UFC usó dicha postal porque el hombre que aparece junto a su esposa, además de ser su amigo es con el que le han sido infiel desde ese día, lo que él calificó como “asqueroso”.

“¿Quieres ver algo asqueroso? ¡Esta es mi “esposa” leyéndole los votos a mi hija en nuestra noche de “bodas”! El tipo que sostenía el micrófono era mi “amigo/compañero de equipo”. ¡Mi esposa me engañó con este tipo la misma noche y han tenido una relación durante nuestro “matrimonio” Gina Mazany!”, escribió Elliot.

Según contó el luchador en una serie de trinos, el encargado de contarle la infidelidad fue un amigo de su esposa, quien le contó que la mujer estaba intercambiando mensajes de texto con el otro hombre y al encarar a la mujer, esta terminó confesando todo.

La publicación de Tim generó gran escándalo en el mundo de la UFC, pues según el portal Talk Sport, la persona que sostiene el micrófono, es nada más y nada menos que Kevin Croom, la exestrella de la UFC.

You want to see something gross? This is my “wife” reading vows to my daughter on our “wedding” night! The guy holding the microphone was my “friend/teammate” my wife cheated on me with this guy the same night! and they have had a relationship our entire “marriage” Gina mazany pic.twitter.com/oVesuFnNgz

— Tim Elliott (@TElliott125) May 13, 2023