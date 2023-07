Los Simpson: esta es la fecha en la que se estrenará la temporada 34 en Star+

Archivado en: •

Los Simpson es una de las series más reconocidas a nivel mundial y a pesar de tener cientos de episodios, los fanáticos no se cansan de ver todas las ocurrencias de la familia. Por eso, aquí le contamos cuándo será la fecha de estreno de la nueva temporada.

La temporada 34 de Los Simpson tendrá 22 capítulos y tenemos un dato curioso, es probable que tenga dos episodios de la casita del terror. De acuerdo con la descripción que hay en la página de la plataforma, en la nueva temporada, Homero intenta demostrar que no es tonto y por eso, quiere ayudar a resolver el caso de una tortuga que desapareció del zoológico.

Por el momento, no hay muchos detalles de los artistas invitados que va a tener la serie y se espera que sean varios, pues en las últimas temporadas han recurrido a varios.

La temporada 34 va a estar disponible desde el próximo 26 de julio en Star +, en donde están todos los capítulos de la serie.

En redes empezó a circular una imagen de Homero Simpson, específicamente de su oreja, la cual guarda una extraña coincidencia con la nueva aplicación de Meta, pues en dicha imagen, el logo tiene la misma forma que la oreja del personaje principal de Los Simpson.

The Simpson’s did it again pic.twitter.com/uR8BGCwhPS

— Everything Out Of Context (@EverythingOOC) July 7, 2023