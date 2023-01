Hace unos días, en redes se volvió tendencia el video de una mujer que enumeró los requisitos que debía tener una persona para ser su pareja. Esta grabación ha provocado todo tipo de comentarios por las personas, en su mayoría negativos.

La mujer del video tenía algunos requisitos exagerados, pedía que el hombre tuviera finca raíz, Visa, que ganara más que ella y al menos tuviera a su nombre un vehículo. El video se volvió tendencia y ella ha recibido todo tipo de críticas.

Dentro de las reacciones que han salido en redes sociales, hay un video que está cobrando popularidad. En este, una mujer dice cuáles son los requisitos que le tiene a su pareja, pero son menos difíciles que la primera versión.

En este video, la mujer asegura que tiene 22 años y los requisitos que tiene para salir con un hombre son los siguientes:

En primer lugar, dijo que el hombre necesita saber robar, pues no le interesa tener aprendices, “debe venir aprendido”.

El segundo requisito tiene que ver con la forma en la que habla y se dirige a la gente. La mujer dice que no se debe trabar.

“Papi, por lo menos hable español y háblelo fluido, a mi no me interesa que se trabe”, dice la joven.

Esta mujer también pide un vehículo, pero comentó que debe ser mínimo una bicicleta y también que el hombre no viva con la mamá. Aseguró que, si no se ha ido de la casa, ella no va a tener interés.

“Si el man vive con la suegra no me sirve, si usted tiene cambuche, usted tiene invasión allá voy y le meto las nalgas, pero donde la suegra olvídese”, comentó.

Otro requisito es que no este reportado en datacrédito y tampoco tenga alguna demanda por pensión alimenticia.

Por último, quien esté interesado también debe tener ‘visa’, para pasar a los otros barrios.

“Tiene que tener visa, visa pa cruzar al otro barrio, que usted pueda ir tranquilamente sin que lo pelea, a mi no me interesa quedarme viuda”, comentó.

