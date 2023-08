Hoy en día el celular es quizá el dispositivo más importante para las personas, ya que con este hacen muchas de las actividades y tareas del día. Las características y calidad de estos cada vez más van siendo mejoradas por las compañías de tecnología, adecuándose a las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, algo con lo que todo el mundo sigue luchando es con la duración de la carga, pues, suele suceder que hay que llevar el cable de energía a todos lados, para evitar que el móvil se apague. Incluso, hay celulares a los que la batería se les va deteriorando tan rápido que toca comprar uno nuevo.

Pero, cuando no hay cómo comprar un nuevo smartphone, hay que tener ciertas prácticas que ayuden a evitar que la batería se dañe, como, por ejemplo, no dejarlo conectado toda la noche al tomacorriente. Esto no es lo único que puede hacer, hay otro consejo que está relacionado con el Wifi y su activación en lugares donde realmente no lo está usando.

¿Cómo afecta el Wifi a la batería del celular?

Tener el celular con la función de Wifi activa todo el día, así esté en la calle y no esté conectado a ninguna red de internet afecta significativamente. Esta opción es una de las que más gasta batería en su celular.

Por eso, la recomendación es que antes de salir de su casa o lugar de trabajo desactive la conexión. Si su móvil es de los que se le activa el Wifi automáticamente, tenga en cuenta que en la configuración puede desactivar esta función.

Seguro que, si hace esto, la ergonomía de la batería va a mejorar, y no tendrá que estar preocupado por la carga.

Sus datos personales pueden estar en peligro

Existen mecanismos para evitar que le roben el celular en la calle, como el curioso caso de un taxista en Perú que usa una cadena para asegurar su dispositivo. Sin embargo, el robo físico no es el único con el cual le pueden quitar cosas importantes. También existen los hackers que están al acecho para robarle sus datos personales, y de paso vaciarle las cuentas bancarias.

Sí, es un poco impredecible saber si lo van a hackear. Pero, lo que sí es cierto, es que hay cosas que no debe hacer para que esto lo le pase. Entre estas está, no dejar su Wifi activado por ahí en cualquier lado, y mucho menos, conectarse a una red abierta que no conozca. ¿Por qué?

Resulta que cuando su celular establece conexión con una red de internet poco segura, todos sus datos y dirección IP quedan expuestos. Esta es la manera en la que delincuentes cibernéticos acceden a información ajena, y pueden suplantar identidades, saber ubicaciones o datos bancarios.

Conectar su celular a redes abiertas, y, además, entrar a páginas web con direcciones URL que no tienen una certificación de seguridad, puede terminar de darle todo lo que necesita un ladrón para cometer delitos.