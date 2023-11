¿La Purga? Hombre con máscara de payaso se robó un bus del SITP y luego lo estrelló

Archivado en: •

Este 23 de noviembre, Bogotá se convirtió en un escenario de caos por cuenta de los hechos de vandalismo que se presentaron al sur de la ciudad. Varios encapuchados bloquearon la calle 65 sur y protagonizaron duros enfrentamientos con el Esmad de la Policía. Incluso, lanzaron objetos contundentes, como piedras.

Durante los disturbios, los encapuchados atacaron a un SITP. Los sujetos le lanzaron piedras al vehículo y se subieron a este obligando al conductor a que se bajara del bus. De hecho, uno de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno fue quién le pidió al operador de la buseta que se bajara.

“Papi, me estoy bajando porque usted me lo dice, yo no sé, ahí queda grabado. Yo me voy a bajar, hermano, porque no me voy a hacer matar acá, hermano”, dice el conductor del SITP en un video que se viralizó en redes sociales.

Precisamente, al mismo bus del que despojaron al conductor del SITP, se subió un encapuchado luciendo una máscara de payaso. El sujeto tomó el control del vehículo como si se tratara de una película de terror.

Sujeto con máscara de payaso se subió a SITP y lo estrelló

En medio del hecho, el sujeto con la máscara de payaso y vestimenta azul tomó el control del vehículo, se sentó en el puesto del conductor, cerró la puerta y comenzó a conducir de forma desenfrenada.

Antes de arrancar el carro, se escuchó un llamado desde el centro de control preguntando si el SITP podía retornar, mensaje que respondió el encapuchado.

“Cuál retornar, le tocó bajarse. Cuál retornar, le tocó bajarse porque hay unos encapuchados en la manifestación”, respondió el sujeto con la máscara de payaso.

Luego, el hombre se dispuso a manejar el vehículo a toda velocidad estrellándose contra una camioneta particular. Tras el choque, el encapuchado se bajó del SITP, lo dejó en la mitad de la vía y se dispuso a huir.

#BOGOTÁ En las últimas horas, se realizó una denuncia de un intento de secuestro de un bus del SITP por parte de personas enmascaradas. Los hechos sucedieron en la Auto Sur con Calle 65 en medio de enfrentamientos con la UNDMO. @PoliciaBogota aún no se pronuncia. @BotteroJuan95 pic.twitter.com/WnmBNMHsCW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2023

¿Qué dijo TransMilenio?

Ante el hecho, TransMilenio emitió un comunicado en el que rechazó todos los hechos ocurridos en la tarde de este jueves. Asimismo, reiteró que respeta el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos que cometen actos delictivos que ponen en riesgo a las demás personas y a sus operarios.

“Hacemos un respetuoso llamado de atención a los ciudadanos a evitar este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de nuestros colaboradores, usuarios del Sistema y ciudadanía en general”, se lee en el comunicado.

