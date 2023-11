Archivado en: •

En varias ocasiones, los hijos pueden hacer pataletas a sus padres debido a que no cumplen con sus caprichos, que aunque a veces suelen ser cosas materiales que quieren, también pueden ser algunas acciones. Pese a esto, es muy común que a medida que va pasando el tiempo, los menores dejen de hacer este tipo de actos y ya puedan aceptar de mejor manera un “no”.

Pero, este no es el caso de esta joven, quien le hizo un fuerte reclamo a su madre, quien no quiso acceder a comprarle un celular de alta gama en un centro comercial, pues su costo era muy alto y por eso no podía comprarlo, pero esto no era motivo suficiente para que la joven hiciera este tipo de escándalo en medio del centro de tecnología.

Para evitar este escándalo, la mujer le ofreció a la joven comprarle un celular Android que es mucho más económico, pero la joven no se sentía conforme con este tipo de celular, por lo que el escándalo siguió como si se tratara de algo muy grave que estaba pasando. “Mami, vea, le voy a comprar este teléfono porque no me alcanza para más”, agregó la madre de la mujer, quien solo tenía para comprarle uno de $500.000.

Además, la joven grita a la mujer, sacando a relucir las ganancias que obtiene en su trabajo, que según dice la mujer, no sabe qué hace con ese dinero. “Yo no entiendo entonces usted para qué trabaja y qué hace con lo que le da mi papá”, se le escucha decir.

Este video se hizo viral en pocos minutos en Tiktok, donde muchas personas dejaron comentarios de rechazo hacia la actitud de la joven, quien no tenía derecho a tratar a su madre así. Además, muchos dicen que si fuera su caso, no le compraron nada como una forma de castigo.

La joven quería un Iphone 15, que es un celular de alta gama, uno de los más caros del mercado, que tiene un valor aproximado de cinco a seis millones de pesos y pocas personas tienen la posibilidad de acceder a este tipo de dispositivos móviles.

