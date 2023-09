¿Jesús o Godzilla? La extraña nube que generó revuelo en redes por su particular forma

Archivado en: •

En las últimas horas, la imagen de una nube se volvió viral en redes sociales por tener una extraña forma que, a simple vista, da la impresión de que se tratara de una figura humana; muchos dicen que sería Jesús.

La extraña nube fue captada por un turista en Indonesia, quien se encontraba cerca a una playa. El sujeto, impresionado por la forma de la nube, tomó un video que luego se viralizó en redes sociales causando toda clase de comentarios y especulaciones.

Según se logra observar en las imágenes, el cielo está despejado y, en medio del panorama rural del país asiático, se ve una figura gigante que se podría entender como una imagen antropomorfa y/o animal, aún sin identificar qué puede ser exactamente.

Ante la viralización de la extraña nube, varios usuarios empezaron a especular sobre lo que realmente podría revelar su forma. Al respecto, algunos expresaron que se trataría de una figura religiosa como Jesús, mientras que otros se fueron al mundo mitológico afirmando que sería Godzilla.

Varias personas aseguran ver claramente la forma de Godzilla, el monstruo japonés ficticio que ha protagonizado varias películas convirtiéndose en uno de los personajes más populares del cine y la ficción. Por otro lado, los creyentes afirman que se trataría de una representación divina de parte de Dios.

Sin embargo, los escépticos sugieren que esta imagen es simplemente producto de la imaginación humana, pues es muy común que las personas le adjudiquen ciertas formas específicas a las nubes. Científicamente hablando, a este fenómeno se le conoce como pareidolia, que es normal en los seres humanos.

— Figen (@TheFigen_) September 13, 2023