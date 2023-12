Fisioterapeuta enseña cómo levantar a un borracho si quedó tirado en el piso

Archivado en: •

Le tenemos una recomendación a todos aquellos que tienen amigos que terminan las fiestas sin poder caminar de lo borrachos que se ponen. Por eso, un grupo de fisioterapeutas explicó cómo se deben agarrar para poder levantarlos.

Este es un consejo que no solo sirve para las fiestas de Navidad, por el contrario, probablemente le será útil en todas sus celebraciones. Un grupo de fisioterapeutas se puso la 10 y dijo la forma en la que debería levantar a su amigo.

¿Cómo hacer?

Si la persona está desgonzada en el suelo boca arriba, lo primero que usted debería hacer es cruzarle la pierna. Después de eso, se debería levantar sus brazos y sostener uno para darle la vuelta y que quede bocabajo.

Allí, le baja el brazo que agarró en un principio y luego baja el otro brazo. Después de eso, se ubica por encima de su amigo, a la altura de la cadera y lo agarra de los hombros, hasta que esté de rodillas.

En ninguno de los momentos los suelte y ahí se ubica en frente de la persona, lo abraza y usted hace posición de sentadilla para poder levantarlo. Síntomas

¿Cómo pasar el guayabo?

Si bien, no existe una fórmula universal para pasar el guayabo, aquí le damos algunas recomendaciones que le van a ayudar.

Con el alto consumo del alcohol, el cuerpo tiende a deshidratase, por eso consuma muchos líquidos. Además, es importante que mientras esté en la fiesta, intente no mezclar tragos, para que no tenga tanto guayabo.

También tomé alimentos que tengan alto contenido de vitamina C, porque por sus propiedades antioxidantes le van a ayudar a desintoxicar el cuerpo. Por eso, puede consumir naranjas, kiwi y frutos del bosque.

Tome un buen descanso y ducha, pues el vapor ayudará a pasar el dolor de cabeza que causa el guayabo.

Primero debe identificar cuáles son los síntomas de guayabo que le dan a usted, aquí le contamos algunos. Uno de los más comunes es la resequedad en la boca y tener mucha sed.

Puede presentar náuseas, vomito y dolor de estómago, músculos o cabeza. Son menos comunes, pero también puede tener temblores, menos capacidad de concentración, cambios de ánimo como depresión, ansiedad e irritabilidad.

Los latidos de su corazón podrían aumentar, sentir fatiga, debilidad y sensibilidad a la luz o al sonido.