Familia “mostró el hambre” y se llevaron todos los dulces de una casa en Halloween

Halloween dejó muy buenos videos y disfraces en los que las personas se pasaron con su creatividad. Sin embargo, también una grabación que ha causado indignación por una familia que se llevó todos los dulces que habían dejado en una casa.

Un video que está circulando en redes sociales ha causado todo tipo de comentarios por parte de los usuarios. Muchos están indignados por la forma en que agarran todos los dulces.

En el video que fue capturado por una cámara que tenía una familia en su puerta se puede ver el polémico momento. Al parecer, todo sucedió en Estados Unidos este martes 31 de octubre en la celebración de Halloween.

En algunas casas de este país existe la tradición de dejar los dulces en una canasta en la puerta para que los niños agarren. Sin embargo, unas personas pensaron que nadie los iba a ver y se llevaron todas las galguerías.

En la grabación, se puede ver que había una canasta negra totalmente llena con chocolatinas y diferentes dulces. Un grupo de personas llegó e inició a coger manotadas de dulces.

Dentro de ellos, dos mujeres algunos menores y una adolescente. Inclusive, una de las mujeres inició a guardarse dulces en la chaqueta porque ya no le cabían más, esto mientras todos metían mano en la canasta.



Las personas no dejaron ni un dulce en la canasta y no se fueron hasta recoger todos los que habían tirado al piso.

El video ha causado indignación entre los usuarios, quienes aseguran que ese tipo de cosas no deberían suceder. Algunos de los que han compartido la grabación comentaron que se trataba de una familia de latinos, pero esta información aún no ha sido confirmada.

The internet is BLASTING a greedy mom who was caught emptying out an ENTIRE BOWL of #Halloween candy with her children … in a matter of seconds! https://t.co/ir5ufKmk4K pic.twitter.com/dUfwZP5ZWl

— TMZ (@TMZ) November 1, 2023