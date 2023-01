Fall Out Boy está de regreso: han pasado unos meses en el estudio de grabación

Archivado en: •

Fall Out Boy tuvo a todos sus seguidores en vilo durante los últimos meses, luego de que crecieran los rumores de un posible regreso de la banda. Los artistas confirmaron que han estado en el estudio de grabación y se viene nueva música.

Terminando el 2022, la banda puso a todos sus seguidores a dudar, pues se publicó un anuncio sospechoso en el periódico Chicago Tribune. En este, se insinuaba su posible regreso, pero no había mucha información.

En el periódico, aparecía una imagen con el fondo en negro que cubría mitad de una página y tenía las siguientes palabras: “FOB8, if you build it, they will come”, lo que traduce: si lo construyes, ellos vendrán.

Además, la frase iniciaba con las iniciales de la banda y un 8, que sería el octavo álbum de la agrupación.

Luego de eso, la banda mantuvo el silencio por un tiempo y después compartió lo que sería una nueva canción y el video llevaba la siguiente frase: “A Claymation Fall Out Boy Celebration”.

Finalmente, luego de todas las pistas, la banda se pronunció y enviaron una carta a sus fanáticos, en los que confirmaron que han estado en el estudio de grabación.

“Hemos pasado el último año improvisando ideas en una habitación diminuta [y] no podemos esperar a compartirlas con ustedes. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por trabajar el ritmo. Spoiler alert: tenemos algo más que un reloj de oro para ti el año que viene”, dice el escrito.

Muchos fanáticos están emocionados, aunque aún no se conoce si van a hacer nueva música o es solo un reencuentro. Si todo es cierto, la banda lanzaría su octavo álbum y el primero en cinco años.

Sin embargo, también se podría tratar de un a celebración por el aniversario 20 de su debut, ‘Take This to Your Grave’.