Fall Out Boy cancela dos fechas del Hella Mega Tour por contagio de COVID-19

La agrupación Fall Out Boy se vio obligada a retirar dos fechas de su reciente gira, Hella Mega Tour, que comenzó el pasado 24 de julio y en la cual también participan Green Day y Weezer. Según la banda de pop rock de Chicago, la cancelación de las presentaciones se debe a un caso positivo de COVID-19 por parte de una persona del equipo.

“Es importante tener en cuenta que todos en toda la gira, tanto la banda como el equipo, están completamente vacunados. Cada banda y su equipo han operado en una burbuja de forma independiente para proteger a todos tanto como sea posible en cada show”, manifestó en un comunicado el grupo conformado por Patrick Stump, Pete Wentz, Joe Trohman y Andrew Hurley.

Las dos funciones canceladas corresponden a las del 4 de agosto en el Citi Field de Queens y el 5 de agosto en el Fenway Park de Boston. No obstante, los conciertos se llevaron a cabo con la presentación de Green Day, Weezer y los Interrupters.

