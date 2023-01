Fall Out Boy da un adelanto de su disco y lanza ‘Love From The Other Side’

Archivado en: •

La banda de rock nominada a los premios GRAMMY y con ventas multiplatino, Fall Out Boy anunció la llegada de su octavo álbum de estudio titulado ‘So Much (For) Stardust’ el próximo 24 de marzo de 2023, además la banda dio a conocer un poco de su nueva música con el primer lanzamiento del sencillo del álbum ‘Love From The Other Side’.

La agrupación aseguró que con este nuevo trabajo querían hacer un trabajo como el de antes, con mucha paciencia, para obtener exactamente lo que los fanáticos quieren.

“La tecnología ha hecho que hoy en día sea mucho más fácil grabar discos. No hay nada de malo en ello, y esa espontaneidad puede ser emocionante”, comparte Patrick Stump de FBO. “Pero queríamos volver a la forma en la que solíamos trabajar. Queríamos hacer un disco hecho con cariño, deliberado y guiado con paciencia, como si alguien te hubiese preparado una comida especial. No soy un tipo muy orgulloso, pero estoy muy orgulloso de este disco”.



‘So Much (For) Stardust’ supone el regreso de la banda en varios aspectos; el primero implica su reencuentro con el renombrado productor Neal Avron, con quien antes ya trabajaron en tres álbumes diferentes (From Under the Cork Tree, Infinity on High, Folie à Deux). Sobre su trabajo con Avron, Stump señala: “Neal no sólo nos enseñó a hacer discos, sino que además tiene la capacidad única para tomarse realmente su tiempo y centrarse en el disco. Pensamos que era una obviedad volver a trabajar con el, en donde eso era muy importante para nosotros, y además tuvo la gentileza de aceptar trabajar con nosotros”.



“Nuestra banda ha sido un proyecto artístico en curso durante veinte años y sabemos que ha habido varios puntos de inicio a lo largo de este viaje “, menciona Pete Wentz de FOB. “Queríamos crear un álbum que fusionara esos puntos: algo nuevo, pero tallado desde nuestros cimientos”. Fueled By Ramen y Elektra parecían el hogar perfecto para ello”.



“Al crecer en Chicago, tuve el privilegio de ver a Fall Out Boy tocar en eventos locales por toda la ciudad, convirtiéndose con el tiempo en las superestrellas mundiales que conocemos hoy en día», señala Johnny Minardi, vicepresidente de A&R de Fueled By Ramen/Elektra. «Son una banda realmente especial que ha alterado el panorama de la música rock y que evoluciona continuamente con cada nuevo lanzamiento. Han hecho un álbum increíble y no podemos esperar a que el mundo lo escuche.»