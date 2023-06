La noticia que desde hace varios días estaba en el centro de atención de todo el mundo confirmó que este 22 de junio los tripulantes del submarino Titán fallecieron, tal y como lo confirmó OceanGate.

Tras una intensa búsqueda de cuatro días y con las esperanzas de encontrar con vida a los cinco tripulantes, la compañía confirmó la noticia:

«Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding y Paul-Henri Nargeolet, lamentablemente se han perdido».

Este viaje que emprendió como una expedición para conocer de cerca los restos del Titanic en las profundidades del mar terminó como una de las historias más devastadoras del año.

Respecto a los cuerpos de los tripulantes, una de las incógnitas que se plantea es si cabe alguna posibilidad de ser recuperados, pero John Maliger, contraalmirante del Primer Distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, aseguró para NTN24 que esta es una tarea «bastante compleja».

Por su parte, los más curiosos se preguntaron la manera en la que el submarino habría llegado hasta las últimas instancias, y para dar una explicación gráfica, en redes sociales se conoció un video en 3D que muestra cómo el sumergible habría explotado como consecuencia de la presión de las profundidades del Atlántico.

