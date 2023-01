¡Es el campeón de las escondidas! Niño se escondió en un contenedor y terminó en Malasia

Archivado en: •

Las escondidas es uno de los juegos que más disfrutan los niños y que ha divertido a varias generaciones, en donde la mezcla de agilidad, rapidez y creatividad que se debe tener para encontrar un buen lugar en donde esconderse hacen de este pasatiempo uno de los mejores.

Sin embargo, un niño llevó su creatividad a otro nivel y se escondió en un contenedor sin saber que este lo llevaría a miles de kilómetros lejos de su casa y país natal, Bangladesh. Pues el menor de 11 años, identificado como ‘Fahim’, fue encontrado seis días después en otro país.

El hallazgo del menor se dio por cuenta de un grupo de trabajadores de un puerto en Port Klang de Malasia, a más de 3.200 kilómetros del país de origen del niño, quienes se llevaron la gran sorpresa al abrir las compuertas de uno de sus contenedores.

Por el largo viaje en el contenedor, en el que el menor tuvo que pasar seis días sin agua ni comida, el niño fue encontrado frágil y confundido, así como deshidratado. Por lo cual, luego de ser encontrado por las autoridades tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Después de que el niño presentó lucidez y su estado de salud mejoró, pudo relatar a las autoridades lo que había sucedido, puesto que ellos habían pensado que se trataba de alguna organización criminal de trata de personas.

En medio de su relato, el menor expresó que se encontraba jugando a las escondidas con sus amigos y que luego se quedó dormido dentro del contenedor. Por lo cual, cuando despertó ya estaba encerrado en este. Ante esto, el niño empezó a gritar pidiendo ayudar, pero nadie lo escuchó.

El ministro del Interior, Saifuddin Nasution bin Ismail, manifestó a los medios locales que Malasia estaba en proceso de repatriarlo. “No vinculamos este suceso con el tráfico de personas porque la investigación inicial descubrió que entró en el contenedor, se durmió y (fue transportado a) Malasia”, dijo el ministro citado por el British Daily.

Finalmente, Fahim logró ser estabilizado en el hospital y pronto regresará a casa en el mismo barco.

