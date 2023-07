El tierno gesto que tuvo Messi tras marcar su primer gol en su debut con el Inter Miami

Archivado en: •

Leo Messi sigue demostrando por qué es el mejor jugador del mundo y en su debut con el Inter Miami lo ratificó, pues el argentino marcó un golazo de tiro libre a escasos minutos de terminar su primer partido con el equipo estadounidense.

A solo 93 minutos de jugar por primera vez con el Inter Miami, el astro del fútbol demostró de qué está hecho y marcó el gol que le dio el triunfo a su equipo contra Cruz Azul en la primera jornada de la Leagues Cup.

Al iniciar el partido, Messi estuvo en la banca. Sin embargo, en el segundo tiempo ingresó a la cancha en sustitución de Bejamin Cremascho, en el minuto 54, sin pensar que marcaría un épico gol que le daría la victoria al equipo estadounidense.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏

Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023