El mensaje de Paul Stanley, de Kiss, tras llegar a Sudamérica para Monsters of Rock

Bogotá está cada vez más cerca de vivir uno de los festivales más importantes de rock y metal. Monsters of Rock se vivirá este 15 de abril y se espera que al estadio El Campín lleguen más de 40 mil personas.

Helloween, Angra, Kiss, Scorpions y Deep Purple les regalarán a todos los fanáticos más de 8 horas de música en vivo y existe mucha expectativa por todo lo que será el show. Además, será el concierto de despedida para Kiss.

Los horarios de las presentaciones y todos los detalles de los conciertos ya están listos y las bandas llegarán luego de sus shows en Brasil este 12 de abril.

Para calentar motores, Paul Stanley de Kiss les envió un mensaje a todos los fanáticos de Sudamérica, a quienes espera ver en las plazas en las que se van a presentar. El artista anunció que ya llegaron a esta parte del continente y están muy emocionados.

Con una fotografía que compartió en su cuenta de Twitter, Paul Stanley mostró su felicidad por tocar los últimos shows con Kiss en Sudamérica. En esta, el artista aparece haciendo un gesto con su mano y sonriendo.

“Sudamérica prepárense para ser sacudidos, ya llegamos”, fue lo que escribió Stanley en su cuenta.

SOUTH AMERICA!!! Prepare to be ROCKED! We are HERE!!! pic.twitter.com/BHh6yZvKtg

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) April 11, 2023