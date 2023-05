¿Echarle marihuana? Madre sorprende con secreto para preparar un buen sancocho

Archivado en: •

Durante la emisión del medio día de Noticias RCN de este domingo 14 de mayo, fecha en que se celebró el Día de la Madre, una mujer se volvió viral en redes sociales tras revelar el insólito secreto que tiene para preparar un buen sancocho.

El hecho se presentó cuando una de las corresponsales llegó hasta un barrio popular en Medellín para retratar cómo estaban celebrando la fecha de las madres, allí se encontró con una mujer que estaba haciendo un sancocho por lo que procedió a preguntarle por cuál es el secreto para una buena preparación.

El camarógrafo enfocó la enorme olla que estaba encima de un fogón de leña y luego a la mujer que lo estaba preparando, a quien la periodista le preguntó que: “¿cuál es el secreto para que quede bien rico?”.

Ante la pregunta de la periodista, la mujer no titubeó y aseguró que el secreto es “echarle marihuana”, causando que el momento se volviera viral en redes sociales gracias a varios televidentes que registraron el épico hecho.

Tras la inesperada respuesta de la mujer, la periodista intentó esquivar la atención y respondió diciendo: “Ay no, eso no”; y luego procedió a cambiar el tema rápidamente preguntándole que si ya le habían dado el regalo del Día de la Madre.

Aunque la reportera intentó centrar la atención en la siguiente pregunta, los televidentes se quedaron con la curiosa respuesta de la mujer y empezaron a compartir el video en redes sociales en donde recibió todo tipo de reacciones y comentarios.

“Esa señora sí sabe cómo es la vuelta”; “Simplemente Colombia”; “Hermosa”; “Eso, Margarita”; “Los poderes del sancocho”; “paisas siendo paisas”, se lee en los comentarios.

