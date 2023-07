“Despéguela de acá”: mujer le reclama a su pareja y dicen que es el demonio de Tasmania

Archivado en: •

En redes sociales, especialmente en Twitter o TikTok, no hay día en el que no se viralice algún acontecimiento, especialmente aquellos que logran llamar la atención de los usuarios por mostrar una escena insólita o fuera de lo común.

Este fue el caso de un video, compartido por un usuario en Twitter, en el que quedó en evidencia la furia de una mujer que estaba discutiendo por celular con quien sería su pareja; esto mientras estaba sentada en un transporte público.

Aunque se desconoce la fecha y lugar de la escena, por lo poco que se logra ver y el acento de la mujer, se podría inferir que el hecho sucedió en Bogotá al interior de un bus de transporte público.

El video fue grabado por otro pasajero que se encontraba en el transporte público, pues, al escuchar el fuerte vocabulario que estaba usando la mujer para referirse a quien sería su pareja, decidió grabarla y dejarla en evidencia.

¿Demonio de Tasmania 2?

Más allá de la discusión de pareja, lo que más llamó la atención de la escena fue el vocabulario vulgar que usó la mujer mientras estaba enviando lo que sería una nota de voz, pues no hay frase en la que la mujer no haya dicho al menos una grosería.

“Para mí, usted es un raro. A mi no me hable y no sea sapo, pirob0. Sapo hpt4”, se escucha decir al principio del video.

Luego, la mujer continúa peleando por teléfono expresándole a la otra persona que se aleje de ella, al parecer, porque no quiere ningún compromiso.

“Despéguela de acá que no quiero compromisos con sus primas ni con nadie de su familia. Despéguela que nosotros quedamos en algo. Ni ustedes me tocan ni me miran, ni yo los toco ni los miro a ustedes”, continúa diciendo la mujer.

Como era de esperarse, el video se volvió viral generando toda clase de comentarios y reacciones. Incluso, hubo quienes recordaron a otra mujer, que se hizo llamar el ‘demonio de Tasmania’ mientras también peleaba con su pareja por teléfono.