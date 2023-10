Cosas que no pasan aquí: Blink-182 da concierto sorpresa en un restaurante y hay video

Archivado en: •

Blink-182 no solo ha demostrado que cuando se proponen a sorprender al mundo lo logran de manera épica, sino que también cruzan sus propios límites, como por ejemplo aparecer de la nada en un restaurante para generar tremendo espectáculo entre los clientes.

Resulta que Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus salieron de la nada en uno de los restaurantes que pertenece a la famosa cadena Dennys en los Estados Unidos, sin duda una gran muestra de reputación para la famosa marca en dicho país.

El caso es que con su actuación no solo subieron los ánimos de los clientes, también revivieron uno de los famosos memes de internet ‘What the Fuck Is Up Denny’s’, desde aquel momento algunas bandas se han tratado de sumar a la tendencia, algunas con éxito y otras que no han hecho mucho ruido.

Pero bueno, en este caso la situación jugó a favor de Blink-182, y no es para menos, oues Travis y compañía se encuentran en pleno lanzamiento de álbum y confirmación de gira, sin duda uno de los mejores momentos que atraviesa la banda desde que se reunió su formación original.

blink-182 hizo un show sorpresa hoy en Denny’s y aparentemente grabaron un nuevo videoclip 👀🔥 pic.twitter.com/VXbDQ0N8ZT — blink-182 Paraguay (@blink182py) October 26, 2023

Ahora bien, hablemos del video: en el Reddit se filtró la gran escena del show sorpresa de Blink, quienes tocaron una sola canción “Anthem Part. 3”, que hace parte de su más recciente álbum, ‘One More Time’.

Y bueno, era obvio que las sensaciones no se iban a quedar cortas, ya que en redes sociales se conocieron varios videos de la épica interpretación.

