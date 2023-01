¿Cómo lo hizo? Mujer se metió en la cajuela de una moto y desconcertó a miles

Archivado en: •

A diario son varias las imágenes insólitas que se apoderan de las redes sociales y que por sus particularidades se vuelven viral.

Las llamadas “colombianadas” o escenas jocosas que protagonizan algunos ciudadanos suelen desatar las risas de millones de internautas con esos momentos únicos e irrepetibles que solo tenemos la fortuna de ver quienes vivimos en este país.

Recientemente se viralizó una imagen en redes sociales que, además de generar burlas, también causó desconcierto entre los internautas.

En la imagen se ve como un domiciliario de una cadena de pollos lleva en la cajuela de la motocicleta a una mujer mientras transita por una vía.

Te puede interesar: Como en el colegio, video de ‘montonera’ en TransMilenio se vuelve viral en redes

En un intento fallido, la mujer intenta cubrirse con la tapa del cajón de alimentos para pasar desapercibida, no obstante, la mitad de su cuerpo queda totalmente expuesto.

“Mototaxista: ¿Qué puesto quiere? Usuaria: Atrás, que no me vean. Quiero pasar desapercibida”, escribió en modo de chiste el usuario en Twitter que hizo pública la imagen.

Al parecer la particular escena habría tenido lugar en Bucaramanga y ha generado todo tipo de comentarios, mientras unos se ríen y destacan el ingenio de la mujer y el motociclista, otros tantos lo rechazan teniendo en cuenta el peligro que la arriesgada maniobra representa, además de que al tratarse de un cajón de alimentos es un acto antihigiénico.

Más allá de la molestia por el comportamiento de los ciudadanos, internautas, no evitaron preguntarse cómo la mujer hizo para entrar allí, pues este es un espacio demasiado pequeño y a simple vista no se logra deducir dónde tiene sus piernas la mujer.

“Uyyyy no que pasados, esa se ganó la de oro” – “No sé si reírme o molestarme por la situación”- “Todo lo que se hace por no pagar bus” – “Sacaron una nueva presentación de pollo” – “Esta no la supera nadie. La más”, son algunas de las reacciones en redes sociales.