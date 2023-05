Actriz de ‘Pedro, el escamoso’ aseguró que ovnis se la llevaron en una nave a otro planeta

Archivado en: •

Sandra Reyes es reconocida por haber hecho parte del elenco de ‘Pedro, el escamoso’, una de las series de televisión más recordada por los colombianos en los años 2000, en donde interpretó a la doctora Paula Andrea Dávila.

La actriz se volvió tendencia en las últimas horas tras revelar, en el programa ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN, que vivió una experiencia sobrenatural al ser raptada por un grupo de ovnis, quienes, según ella, la subieron en una nave.

Según contó Reyes, en algún momento de su vida tuvo una especie de ilusión en la que asegura haberse contactado con seres de otro planeta, por lo cual, desde ese entonces, se empezó a interesar por estudiar sobre los extraterrestres.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, aseguró la actriz.

¿La llevaron a otro planeta?

Después de asegurar que la habían subido a una nave espacial, Sandra reveló que el artefacto donde la transportaron era transparente y que ella no entendía mucho sobre lo que estaba viviendo en ese momento.

Luego, afirmó haber sido llevada a otro planeta: “Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”.

Finalmente, tras lo sucedido, la actriz confesó que empezó a estudiar todo lo relacionado con los extraterrestres y que, con el libro ‘Rescate de la Tierra’, entendió con mayor claridad la experiencia sobrenatural que vivió con los ovnis.